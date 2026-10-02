Трех сотрудников OpenAI уволили за разглашение конфиденциальных данных об ИИ

Разработчик ChatGPT компания OpenAI уволила трех разработчиков за то, что они поделились конфиденциальной информацией с организацией, специализирующейся на вопросах безопасности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В OpenAI подтвердили факт увольнений и заявили, что сотрудники действовали в обход установленных в компании процедур.

По данным источников WSJ, OpenAI уволила Жасмин Ван, Томека Корбака и Микиту Балесни. Газета пишет, что господин Корбак отвечал за взаимодействие с организациями Redwood Research и METR, которые расследовали взломы со стороны ИИ.

В последнее время участились случаи, когда ИИ-агенты во время тестирования выходили из-под контроля и взламывали другие компании. В конце июля нейросеть OpenAI взломала платформы Modal и Hugging Face. После этого компания представила новые правила по борьбе с хакерскими атаками со стороны ИИ.

Яна Рождественская