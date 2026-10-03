Сборная России по футболу разгромила Намибию в Екатеринбурге со счетом 6:0

Сборная России по футболу обыграла команду Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Встреча прошла в Екатеринбурге. По данным Российского футбольного союза, на матч пришли более 31 тыс. зрителей.

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Голы забили Лечи Садулаев (37), Данил Пруцев (54), Константин Тюкавин (65), Максим Глушенков (84) и Максим Петров (87, с пенальти). Еще один мяч в свои ворота отправил вратарь Намибии Камаижанда Ндисиро (90+3).

Намибия располагается на 122-м месте в рейтинге FIFA, Россия — на 36-м. Матч в Екатеринбурге стал первым в истории очным противостоянием сборных России и Намибии.

Для сборной России эта встреча стала второй в рамках текущего учебно-тренировочного сбора. В конце сентября Россия обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:0. Оба мяча забил Александр Головин.

Следующий товарищеский матч сборной России состоится 6 октября в Нижнем Новгороде с командой Нигерии.

Полина Бабинцева