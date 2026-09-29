Сборная России по футболу обыграла Иран со счетом 2:0 в товарищеском матче

Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:0. Встреча прошла в Казани.

Оба мяча забил Александр Головин (на 21-й и 36-й минутах). Иран располагается на 23-м месте в рейтинге FIFA, Россия — на 36-м.

Это пятый товарищеский матч России и Ирана. Предыдущая игра прошла в октябре 2025 года в Волгограде (2:1 в пользу России). В 2017 и 2023 годах команды дважды сыграли вничью (1:1). В 2011 году Иран победил — 1:0.

Следующий товарищеский матч сборной России состоится 3 октября в Екатеринбурге с командой Намибии. 6 октября Россия сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.