Главные новости за 1 октября. Кубань, Крым, Адыгея

На территории Тихорецка по девяти адресам нашли фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Во всех случаях пострадавших и погибших нет.

В бархатный сезон по сравнению с 2025 годом авиапоток в ЮФО сократился почти на треть. Наиболее востребованными направлениями в сентябре—октябре стали Сочи, Краснодар, Волгоград, Астрахань и Геленджик. В СКФО лидировали Минеральные Воды, Махачкала, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Депутаты Законодательного собрания Кубани приняли поправки в региональный закон об образовании, предусматривающие дополнительные меры поддержки детей участников СВО. Они также получат право на первоочередное зачисление в наиболее приближенные к месту жительства семьи государственные и муниципальные образовательные организации.

В Краснодарском крае с 1 октября изменился предельный индекс платы за коммунальные услуги. Средний индекс по региону установлен на уровне 9,6%. С 1 января 2026 года этот показатель составлял 1,7%.

В Крыму часть населенных пунктов осталась без электричества из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины минувшей ночью. В «Крымэнерго» отмечают, что энергосистемы работают в условиях дефицита мощностей.

В общем объеме бронирований российских санаториев на осень 2026 года доля курортов Крыма составляет всего 1%. При этом на санатории Краснодарского края приходится порядка 15% всех бронирований этой осени, а на курорты Кавказских Минеральных Вод — 56%.

Суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал ЗАО «Волгатранснефть» в признании недействительными пяти муниципальных контрактов, заключенных в декабре 2024 года между администрацией Анапы и ООО «Биопотенциал».

Губернатор Вениамин Кондратьев распорядился создать в администрации Краснодарского края министерство региональной безопасности. Его возглавил Александр Косивченко.

В школах Краснодара из-за беспилотной опасности приостановили занятия. Детей вывели в коридоры.

С 1 октября в Краснодарском крае повысились тарифы на природный и сжиженный газ — в среднем на 10%. Соответствующий приказ издал краевой департамент регулирования тарифов.