На Кубани с 1 октября выросли тарифы на природный и сжиженный газ

С 1 октября в Краснодарском крае повысились тарифы на природный и сжиженный газ — в среднем на 10%. Соответствующий приказ издал краевой департамент регулирования тарифов. Размер повышения варьируется в зависимости от муниципалитета.

Стоимость природного газа в Краснодаре увеличилась с 8 до 8,79 руб. за кубометр, в Усть-Лабинске — с 8,60 до 9,45 руб., на федеральной территории «Сириус» — с 9,32 до 10,25 руб.

Тарифы на сжиженный газ выросли неравномерно. Наибольший рост зафиксирован в Туапсинском округе — на 14,4%: с 45,07 до 51,56 руб. за килограмм. В Сочи и Сириусе цена увеличилась на 11,3% — с 44,23 до 49,23 руб. В Лабинском, Крыловском, Павловском, Кущевском, Новопокровском и Староминском районах тарифы на сжиженный газ остались без изменений.

Мария Хоперская