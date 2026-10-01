Доля бронирования санаториев Крыма в планах туристов на осень снизилась до 1%

В общем объеме бронирований российских санаториев на осень 2026 года доля курортов Крыма составляет всего 1%. Об этом «Ъ — Кубань-Черноморье» рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан». При этом на санатории Краснодарского края приходится порядка 15% всех бронирований этой осени, а на курорты Кавказских Минеральных Вод — 56%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным сервиса «Санатории-России.рф» за восемь месяцев 2026 года, на санатории Крыма пришлось 4% от всех бронирований санаториев в российских регионах. На курорты Кавказских Минеральных Вод пришлось 18% бронирований в данном сегменте, на Краснодарский край — 12%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований в санаториях Крыма снизилось на 14% (в Кавминводах снижение 2%, в Краснодарском крае — 7%).

«Кавминводы выбирают прежде всего ради лечения и едут туда круглый год. Краснодарский край позволяет совместить санаторное лечение с отдыхом у моря. Крым обладает не менее значимыми природными лечебными ресурсами, однако спрос на него сдерживает транспортная доступность. Одновременно заметно вырос интерес к санаториям Поволжья, Подмосковья и Урала. Гости все чаще рассматривают здравницы, расположенные ближе к дому»,— рассказал «Ъ — Кубань-Черноморье» основатель сервиса «Санатории-России.рф» Евгений Терентьев.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, в хорошие годы Крым входил в тройку самых популярных направлений санаторно-курортного отдыха наряду с Кавминводами и Краснодарским краем, но в 2026 году, «в силу известных причин», турпоток туда серьезно снизился. Сегодня Крым, по оценке эксперта, находится далеко за пределами не только первой тройки самых востребованных отдыхающими объектов санкура, но, возможно, даже выпал из первой десятки.

«Крым и Краснодарский край — в отличие от Кавминвод — это все-таки пляжные морские курорты. Мы часто видим, что цель прибытия туриста в санаторий на побережье — не лечение, а просто пляжный отдых. В качестве дополнительной опции он иногда пользуется какими-то простыми медицинскими услугами: массаж, соляная пещера, ванны. Поэтому близость к морю — серьезная конкуренция медицинским программам. В Кавминводах или в Белокурихе на Алтае такого произойти не может, поэтому цель бронирования объектов санкура там вполне конкретная: это настоящие медицинские туристы, которые будут заниматься оздоровлением. В Сочи же мы часто видим туристов, которые живут в санатории, а в медицинский блок даже не заходят, при этом статистически пополняя число медицинских туристов»,— резюмировал господин Ромашкин.

Подробнее о рынке санаторно-курортных услуг Северного Кавказа и юга России — читайте в материале «Измучены Нарзаном».

Дмитрий Михеенко