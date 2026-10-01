На Кубани с 1 октября изменились предельные индексы тарифов ЖКУ

В Краснодарском крае с 1 октября изменился предельный индекс платы за коммунальные услуги. Средний индекс по региону установлен на уровне 9,6%. С 1 января 2026 года этот показатель составлял 1,7%. Параметры утверждены распоряжением правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Документ устанавливает средние индексы изменения платы за коммунальные услуги по субъектам России. Для отдельных муниципальных образований Краснодарского края предусмотрено предельно допустимое отклонение от установленного среднего индекса. С 1 октября оно составляет 4,8%. С начала года такой показатель был установлен на уровне 0%.

Для муниципалитетов предельный индекс может отличаться от среднего показателя по краю в пределах установленного правительством отклонения. При этом речь идет именно об индексах изменения платы за коммунальные услуги, а не о едином повышении всех тарифов на 9,6%. Фактическое изменение платежей для конкретных потребителей зависит от набора коммунальных услуг и действующих тарифов.

Константин Соловьев