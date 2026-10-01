В бархатный сезон по сравнению с 2025 годом авиапоток в ЮФО сократился почти на треть

В сентябре—октябре 2026 года спрос на железнодорожные перевозки в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах демонстрировал разнонаправленную динамику. На фоне роста популярности отдельных направлений, в частности Анапы, Астрахани и Махачкалы, сократился спрос на поездки в Сочи и Адлер. При этом пассажиропоток на автобусных маршрутах рос быстрее, чем на железной дороге. В то же время авиапоток в ЮФО значительно сократился. Такие данные привел сервис путешествий «Туту» в ответ на запрос «Ъ-Кубань».

По словам директора по развитию партнерской сети «Туту» Эмиля Зиядинова, наиболее востребованными железнодорожными направлениями в ЮФО стали Ростов, Краснодар, Адлер, Сочи и Анапа. В СКФО пассажиры чаще всего выбирали Минеральные Воды, Кисловодск, Владикавказ, Пятигорск и Невинномысск.

Наибольший рост спроса на железнодорожные поездки за год зафиксирован в Астрахань — на 49%. Количество поездок в Анапу увеличилось на 29%, в Махачкалу — на 19%, в Кисловодск и Невинномысск — на 13% в каждом случае. При этом железнодорожный спрос на Сочи снизился на 22%, на Адлер — на 35%. В целом поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод выросли на 7%, в Дагестан — на 48%, в Северную Осетию — на 10%.

Пассажиропоток по железной дороге между ЮФО и другими регионами увеличился на 8% как во въездном, так и в выездном направлениях. Вместе с тем количество поездок внутри Южного федерального округа сократилось на 23%. В СКФО рост зафиксирован по всем направлениям: въездной поток увеличился на 11%, выездной — на 14%, внутренние перевозки — на 7%.

Одним из факторов роста железнодорожного спроса господин Зиядинов назвал ситуацию с топливом, которая побуждает часть путешественников отказываться от поездок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта. Аналогичная тенденция, по его словам, наблюдается и в автобусных перевозках. Пассажиропоток на автобусных маршрутах в ЮФО вырос на 20%, в СКФО — на 33%, преимущественно за счет коротких поездок внутри округов.

В авиасегменте динамика оказалась противоположной. По данным заместителя директора по развитию авиарынка «Туту» Артема Кузьмина, наиболее востребованными направлениями в ЮФО в сентябре—октябре стали Сочи, Краснодар, Волгоград, Астрахань и Геленджик. В СКФО лидировали Минеральные Воды, Махачкала, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

В целом авиапоток в Южном федеральном округе за год сократился на 28%, в Северо-Кавказском — на 7%. Основное снижение в ЮФО связано с Сочи, где количество приобретенных авиабилетов уменьшилось вдвое. Часть пассажиропотока перераспределилась в пользу Краснодара, куда авиасообщение возобновилось в сентябре 2025 года. По числу проданных билетов аэропорт вернулся на второе место среди направлений ЮФО.

На Северном Кавказе рост авиаперевозок отмечен на направлениях в Грозный и Нальчик. Количество перелетов в Грозный увеличилось на 9%, в Нальчик — в полтора раза. Остальные аэропорты округа продемонстрировали небольшое снижение пассажиропотока.

Вячеслав Рыжков