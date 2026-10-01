ЗСК Кубани на первом заседании расширило меры поддержки детей участников СВО

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в региональный закон об образовании, предусматривающие дополнительные меры поддержки детей участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ЗСК Кубани.

Поправки разработаны во исполнение указа президента РФ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и других категорий граждан. Дети участников СВО получат право на одноразовое бесплатное питание в государственных образовательных организациях при обучении по программам начального, основного и среднего общего образования, а также при получении среднего профессионального образования очно.

Кроме того, для них предусмотрено бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях края.

Дети участников СВО также получат право на первоочередное зачисление в наиболее приближенные к месту жительства семьи государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, в том числе в группы продленного дня.

Участников СВО при этом частично освободят от платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в государственных общеобразовательных организациях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что, несмотря на сложности с бюджетом, регион продолжит социальную поддержку отдельных категорий граждан, в первую очередь участников СВО и членов их семей.

Валерий Климов