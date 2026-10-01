«Волгатранснефть» не смогла оспорить контракты на утилизацию загрязненного песка в Анапе

Как стало известно «Ъ-Кубань», Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал ЗАО «Волгатранснефть» в признании недействительными пяти муниципальных контрактов, заключенных в декабре 2024 года между администрацией Анапы и ООО «Биопотенциал».

Речь идет о договорах на общую сумму 270,18 млн руб. на аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Предметом контрактов было обезвреживание и утилизация более 16,6 тыс. т песка, загрязненного нефтепродуктами.

Компания «Волгатранснефть» настаивала, что сделки являются мнимыми, поскольку у подрядчика якобы отсутствовали производственные мощности для переработки заявленного объема отходов. Однако суд первой инстанции счел факт исполнения контрактов подтвержденным. ООО «Биопотенциал» представило лицензию на обезвреживание отходов (включая песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами), а также указало на наличие двух производственных площадок в Северском и Темрюкском районах Краснодарского края, более 100 сотрудников и свыше 200 единиц техники в собственности и аренде. Факт оказания услуг подтвержден подписанными сторонами актами приема-передачи отходов и универсальными передаточными документами. Администрация Анапы приняла и оплатила услуги в полном объеме, претензий у сторон друг к другу нет.



Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами.

Спор о контрактах является частью череды финансовых претензий, связанных с последствиями крушения: администрация Анапы в отдельном процессе требует от собственников затонувших судов и фрахтователя порядка 600 млн руб. расходов на ликвидацию ЧС.

Ранее Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы ЗАО «Волгатранснефть» на решение по иску Росприроднадзора о взыскании 35,5 млрд руб. компенсации экологического ущерба от крушения танкера «Волгонефть-239».

Росприроднадзор в своем иске ссылался на то, что экологическая катастрофа в Керченском проливе в декабре 2024 года стала следствием неправомерных действий судовладельцев и фрахтователей.

Наталья Решетняк