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Часть Крыма осталась без электричества из-за ночной атаки ВСУ

В Крыму часть населенных пунктов осталась без электричества из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины минувшей ночью. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу «Крымэнерго».

«Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной»,— сообщают на предприятии.

В «Крымэнерго» отмечают, что энергосистемы работают в условиях дефицита мощностей. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы круглосуточно.

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