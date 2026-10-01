В школах Краснодара из-за атаки БПЛА остановили уроки

В школах Краснодара из-за беспилотной опасности приостановили занятия. Об этом сообщают родители краснодарских школьников в соцсетях.

Пока детей вывели в коридоры. Угроза сохраняется.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Жителей и гостей Краснодара призвали сохранять спокойствие и пройти в безопасное место. Находящимся дома рекомендуется не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон и держаться подальше от окон и дверей. Также не следует пользоваться лифтами и оставаться на лестничных площадках.

Мария Хоперская