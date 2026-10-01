Александр Косивченко возглавил министерство региональной безопасности Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев распорядился создать в администрации Краснодарского края министерство региональной безопасности. Его возглавил Александр Косивченко, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новое ведомство займется организацией системы противодействия терроризму: взаимодействием органов исполнительной власти региона с правоохранителями, федеральными министерствами и ведомствами, администрациями муниципалитетов по вопросам правопорядка, профилактики экстремистской и террористической деятельности, усиления борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности в условиях проведения специальной военной операции.

По данным администрации, Александр Косивченко родился 9 марта 1970 года в Краснодаре. Имеет высшее образование по специальностям «Юриспруденция» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Повышение квалификации проходил в РАНХиГС при президенте России, Московском государственном строительном университете, Российском экономическом университете имени Плеханова, Всероссийском государственном университете юстиции и Кубанском государственном технологическом университете.

Отмечается, что глава нового ведомства проходил военную службу по контракту. Известно, что он работал в Главном управлении по делам ГО и ЧС Кубани и Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора, а также был руководителем аппарата АТК в Краснодарском крае. Александр Косивченко имеет государственные и ведомственные награды.

Алина Зорина