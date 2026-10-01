За сутки над Белгородской областью сбили 94 БПЛА: ранены четыре человека

Белгородская область за сутки подверглась 104 ударам со стороны Украины. В результате в Валуйском и Шебекинском округах ранения получили четыре человека. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным регионального оперштаба, две женщины пострадали при атаке беспилотника на «Газель» в селе Тулянка Валуйского округа. В городе Шебекино в результате детонации взрывного устройства были ранены мужчина и женщина.

Ударам ВСУ также подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский округа. ВСУ трижды обстреляли их из артиллерии и семь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Расчеты ПВО уничтожили 94 дрона.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 октября над страной ликвидировали 330 беспилотников самолетного типа. В частности, их сбили над Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 115 ударам со стороны ВСУ. Ранения получили четыре человека, один из которых находился в тяжелом состоянии.

Алина Морозова