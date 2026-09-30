Четыре человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 115 ударов по территории Белгородской области. В результате пострадали четыре мирных жителя в Белгородском и Шебекинском округах. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все пострадавшие получили травмы из-за детонации беспилотников. Один из них находится в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

Атакам также подверглись Белгород, Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский и Яковлевский округа. ВСУ совершили пять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также один раз сбросили взрывное устройство с дрона. Расчеты ПВО и задействованные подразделения сбили и подавили 119 беспилотников.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 30 сентября были перехвачены и уничтожены 384 беспилотника. В частности, их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областями.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 114 ударам ВСУ, в результате чего пострадали два мирных жителя. Над регионом сбили 96 беспилотников.

Алина Морозова