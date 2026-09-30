Главные новости за 30 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Ожидаемый объем валового регионального продукта Краснодарского края по итогам 2026 года составит 6 трлн 300 млрд руб. — почти на 400 млрд больше, чем годом ранее.

Депутаты Совета Кореновского района на 15-й сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Сергея Голобородько. Причина — переход на новую должность.

Арбитражные суды двух инстанций обязали краснодарское ООО «Кубаньгрузсервис», ранее принадлежавшее экс-депутату гордумы Краснодара, возместить 57,27 млн руб. ущерба, причиненного почве.

Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по доле проектов комплексного развития территорий (КРТ) в объеме жилья, выведенного на рынок в 2026 году. Показатель в регионе составил 60,5%.

Циклоны, пришедшие с акватории Ледовитого океана, принесут в Краснодарский край похолодание и усиление дождей. По прогнозу синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются в Причерноморье. Местами за сутки может выпасть более 30–40 мм осадков.

Краснодарский край может стать одним из поставщиков зерна для подкормки медведей в Сибири. Специалисты предлагают организовать лесные кормушки вдали от населенных пунктов, чтобы удерживать животных в тайге и не допускать их выхода к людям.

На Кубани прокуроры направили в суды иски о возмещении ущерба на сумму более 70 млн руб., причиненного при выполнении национальных и федеральных проектов. За восемь месяцев 2026 года правоохранительные органы региона возбудили 158 уголовных дел.

Жителям Кубани выдали почти 44 млрд руб. кредитов в августе. Объем розничного кредитования по стране за месяц вырос на 6%, до 1,26 трлн руб.

В Краснодаре за 2024–2026 годы расторгли два муниципальных контракта на строительство ливневой канализации общей стоимостью 111,4 млн руб. Оба договора заказчик прекратил в одностороннем порядке из-за недобросовестного выполнения работ подрядными организациями.

Международный аэропорт Краснодар, входящий в холдинг «Аэродинамика», завершил модернизацию пассажирской инфраструктуры в терминалах внутренних и международных линий.