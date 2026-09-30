ВРП Краснодарского края по итогам 2026 года достигнет 6,3 трлн рублей

Ожидаемый объем валового регионального продукта Краснодарского края по итогам 2026 года составит 6 трлн 300 млрд руб. — почти на 400 млрд больше, чем годом ранее. Об этом на пленарном заседании «Юг России зовет: региональная формула лидерства» в рамках Краснодарского бизнес-форума от «Эксперта Юг» заявил министр экономики Кубани Алексей Юртаев, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В экономической теории есть понятие "идеальный шторм". Для Краснодарского края этот период выглядит совсем идеальным: наложились практически все возможные угрозы — и БПЛА, и закрытие судоходства в Азовском и Черном морях. Тем не менее сегодня экономика показывает высокую устойчивость. Мы считаем, что в четвертом квартале удастся компенсировать минус, который образовался по итогам восьми месяцев, и в реальном выражении экономика вырастет на полпроцента»,— заявил Юртаев.

По его словам, устойчивость обеспечивается диверсификацией. Он отметил, что если раньше основу экономики формировали две базовые отрасли, то сегодня — семь. Это позволяет компенсировать спад в одних секторах ростом в других. Высокие темпы показывает креативная экономика, еще одна точка роста — АПК. На ближайшие три года прогнозируется увеличение его доли, с акцентом на биотехнологии, глубокую переработку сельхозсырья и отдельные направления животноводства.

Руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД края Юлия Приходько отметила, что регион установил новый рекорд в инвестиционном развитии. По ее словам, на Кубань сейчас приходится 66% крупнейших инвестпроектов юга России по количеству и 72% по стоимости. По объему капвложений край входит в первую десятку регионов России, а по итогам Национального рейтинга АСИ занял четвертое место. Инвестиционный портфель края полностью оцифрован, около 770 проектов на 5,8 трлн руб.

Отмечается, что цифровизация позволила отслеживать реализацию проектов в реальном времени. Только на технологическом присоединении к инженерным сетям инвесторы сэкономили более 1 млрд руб. В потребительском секторе внутренний спрос остается одним из ключевых источников роста. Уровень регистрируемой безработицы в крае — 0,3% (около 8 тыс. человек), при этом в центрах занятости открыто более 70 тыс. вакансий. До 2036 года экономике региона потребуется порядка 300 тыс. дополнительных работников.

Алина Зорина