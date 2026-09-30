Краснодарский аэропорт завершил модернизацию терминалов

Международный аэропорт Краснодар, входящий в холдинг «Аэродинамика», завершил модернизацию пассажирской инфраструктуры в терминалах внутренних и международных линий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В ходе обновления отремонтированы зоны обслуживания и ожидания, помещения общего пользования и бизнес-зал международных линий. Интерьеры терминалов привели к единому стилю, использовав для отделки стен серые и бежевые оттенки. Также заменены двери, освещение и элементы электрики. В международном терминале дополнительно обновили напольное покрытие и потолки, установили новые стеклопакеты и рулонные шторы.

Площадь бизнес-зала международных линий увеличили на 57%, до 172,8 кв. м. В нем оборудовали зону с индивидуальными креслами, фуршетную линию и рабочее пространство с видом на перрон.

В обоих терминалах также заменили пассажирские кресла, установив 180 новых мест. Часть из них оборудована USB- и Type-C-разъемами для зарядки мобильных устройств.

В аэропорту отметили, что модернизация направлена на повышение комфорта пассажиров и приведение инфраструктуры к современным стандартам обслуживания.

Параллельно в воздушной гавани продолжается строительство новой инфраструктуры. Ранее, 8 сентября, Минтранс сообщил, что завершить эти работы планируется до конца 2027 года. В частности, ведется обустройство основания под искусственным покрытием пассажирского перрона и стоянки для литерных рейсов, а также монтаж мачт освещения.

Вячеслав Рыжков