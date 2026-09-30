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Сергей Голобородько досрочно покинул пост главы Кореновского района Кубани

Депутаты Совета Кореновского района на 15-й сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Сергея Голобородько. Причина — переход на новую должность. Об этом сообщает пресс-служба департамента внутренней политики Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Официальный сайт администрации Кореновского района

Фото: Официальный сайт администрации Кореновского района

Сергей Голобородько возглавлял Кореновский район с октября 2012 года на протяжении почти 14 лет. Отмечается, что за это время в муниципалитете реализовали значимые проекты, развивали социальную и коммунальную инфраструктуру, а также благоустраивали общественные пространства.

В департаменте поблагодарили Сергея Голобородько за многолетнюю работу и вклад в развитие территории, пожелав успехов на новом профессиональном этапе.

Алина Зорина

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