Арктический воздух принесет на Кубань сильные дожди и похолодание

Циклоны, пришедшие с акватории Ледовитого океана, принесут в Краснодарский край похолодание и усиление дождей. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются в Причерноморье. Местами за сутки может выпасть более 30–40 мм осадков. В «Фобосе» отметили, что для Сочи и Туапсе, несмотря на влажный субтропический климат, такой объем обычно соответствует количеству осадков за одну декаду сентября.

В Краснодаре и Майкопе за день может выпасть более половины месячной нормы дождя. Из-за этого сохраняется значительный риск подтоплений и оползневых процессов.

Осадки повлияют и на температурный режим. В Краснодарском крае и на черноморском побережье температура воздуха на фоне плотной облачности не поднимется выше +13…+18 градусов. При этом в средней полосе Русской равнины будет теплее — до +15…+20 градусов.

На черноморском побережье Краснодарского края также действует уточненное штормовое предупреждение. На участке от Анапы до Геленджика ожидается усиление ветра до ураганных значений, порывы могут достигать 24–29 м/с. Синоптики предупреждают о высокой вероятности формирования смерчей.

Осадки местами могут достигать критериев опасного явления. В отдельных районах прогнозируется повышение уровня воды в реках.

Мария Удовик