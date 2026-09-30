В Краснодаре расторгли контракты на строительство ливневок стоимостью 111 млн рублей

В Краснодаре за 2024–2026 годы расторгли два муниципальных контракта на строительство ливневой канализации общей стоимостью 111,4 млн руб. Оба договора заказчик прекратил в одностороннем порядке из-за недобросовестного выполнения работ подрядными организациями, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Зубов Фото: Андрей Зубов

Речь идет о контрактах на строительство ливневой канализации по улице Почтовой — от Гоголя до Бородинской — и по 1-му проспекту имени Айвазовского — от дома №27 до улицы Свободной.

Кроме того, у подрядчика, выполнявшего строительство ливневой канализации и дороги на улице Почтовой, мэрия Краснодара удержала 1,18 млн руб. К моменту расторжения муниципального контракта заказчик принял у компании работ на 5 068 791,4 руб.

Сейчас администрация проводит независимую экспертизу для определения фактического объема выполненных работ. После проверки будет подготовлен пакет документов для заключения нового муниципального контракта. Соглашение планируют подписать в декабре текущего года, а завершить работы — в июне 2027 года.

Общая протяженность самотечных и напорных сетей ливневой канализации в городе составляет около 1,83 тыс. км. В муниципальной собственности находится 835,3 км сетей, еще 223,7 км проходят процедуру признания права муниципальной собственности в судебном порядке. Около 561,4 км принадлежит третьим лицам.

Всего на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ливневой канализации в 2024 году направили почти 477,3 млн руб., в 2025 году — 631,6 млн руб. На 2026 год предусмотрено 1,72 млрд руб., из которых по состоянию на 18 сентября освоено 871,1 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре на 2027–2028 годы запланировали строительство трех крупных объектов ливневой канализации. В частности, новые сети появятся в районе улиц Брестской, Академика Губкина, Александра Берлизова и Вячеслава Ткачева.

Анна Гречко