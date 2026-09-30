На Кубани доля КРТ в новых жилищных проектах составила 60%

Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по доле проектов комплексного развития территорий (КРТ) в объеме жилья, выведенного на рынок в 2026 году. Показатель в регионе составил 60,5%. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

За семь месяцев 2026 года в России в строительство было выведено 22,9 млн кв. м жилья, из которых 3,1 млн кв. м пришлось на проекты КРТ.

Кубань остается одним из крупнейших региональных рынков жилищного строительства. За семь месяцев 2026 года в Краснодарском крае было введено около 2,3 млн кв. м жилья, следует из опубликованных данных. В сегменте многоквартирного строительства объем ввода составил около 1 млн кв. м, что вывело край в число лидеров среди российских регионов.

В ЕРЗ отметили, что специфика Краснодарского края связана в том числе с высоким спросом со стороны покупателей из других регионов России, переезжающих на юг. Одновременно, по его оценке, емкость рынка Кубани в последние годы снижается, что отражается на динамике спроса и продаж.

Таким образом, КРТ становится значимой частью нового жилищного строительства на Кубани: более половины объема проектов, выведенных на рынок в 2026 году, приходится на этот механизм.

Наталья Белоштейн