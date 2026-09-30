В августе жителям Кубани выдали розничных кредитов на 43,8 млрд рублей

В августе 2026 года российские банки выдали 4,36 млн розничных кредитов — максимальное количество за последние два года. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по сравнению с июлем число выдач увеличилось на 7%, а в годовом выражении — на 23%. Жителям Кубани выдали почти 44 млрд руб. кредитов.

Объем розничного кредитования по стране за месяц вырос на 6%, до 1,26 трлн руб. В августе 2025 года банки выдали 3,53 млн кредитов на 1,13 трлн руб., что означает годовой прирост на 12% в денежном выражении.

Наибольшую долю в структуре выдач по-прежнему занимают кредиты наличными, хотя за месяц их удельный вес сократился с 40,8 до 38,9%. Доля ипотечных кредитов увеличилась с 30,4 до 31,5%, автокредитов — с 13,8 до 14,5%. Доля кредитных карт осталась на уровне 13,7%, POS-кредитов — выросла с 1,3 до 1,4%. Годом ранее структура выдач была иной: на ипотеку приходилось 35,1%, на кредиты наличными — 32,7%, на кредитные карты и автокредиты — по 15,4%.

За январь—август россияне оформили 30,12 млн розничных кредитов на общую сумму 8,9 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач увеличилось на 28%, объем — на 36%. В первые восемь месяцев 2025 года банки выдали 23,52 млн кредитов на 6,53 трлн руб. Среднемесячный объем кредитования в текущем году составил 1,11 трлн руб. против 816 млрд руб. годом ранее.

Лидером среди регионов по объему розничного кредитования в августе стала Москва, где было выдано 309,03 тыс. кредитов на 139,68 млрд руб. В Московской области показатель составил 259,91 тыс. кредитов на 100,04 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 159,72 тыс. на 65,95 млрд руб. Краснодарский край занял четвертое место: жители региона оформили 180,58 тыс. кредитов на 43,8 млрд руб. Замыкает пятерку Свердловская область с 144,64 тыс. кредитов на 41,84 млрд руб.

Наиболее высокая кредитная активность за первые восемь месяцев года зафиксирована на Чукотке, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Сахалинской области, Республике Алтай и Камчатском крае. В этих регионах на каждые 100 жителей пришлось более 30 новых кредитов. Самые низкие показатели отмечены в Чечне и Ингушетии, где было оформлено менее трех кредитов на 100 человек.

Вячеслав Рыжков