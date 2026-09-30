Зерно Кубани предложили отправлять в Сибирь для подкормки медведей

Краснодарский край может стать одним из поставщиков зерна для подкормки медведей в Сибири. Специалисты предлагают организовать лесные кормушки вдали от населенных пунктов, чтобы удерживать животных в тайге и не допускать их выхода к людям. Об этом сообщает «РИА Новости».

Осень 2026 года отметилась нападениями медведей на людей в 11 регионах. С начала августа погибли не менее 21 человека, более 530 животных были ликвидированы. В Красноярском крае за сентябрь отстрелили 73 медведя. Причиной специалисты называют неурожай кормов в тайге: животные не смогли накопить достаточный запас жира перед спячкой и начали искать пищу вблизи населенных пунктов.

Для решения проблемы специалисты предлагают использовать превентивную подкормку. Зерно из Ставропольского края, Воронежской области и Краснодарского края, по их мнению, можно доставлять в Сибирь транспортными вертолетами и грузовой авиацией. В Кузбассе уже создали сеть «лесных столовых», расположенных вдали от деревень.

Подкормка животных рассматривается как одна из краткосрочных мер. В долгосрочной перспективе специалисты предлагают восстановить систему лесного хозяйства и подготовку охотоведов. Также обсуждается временное снижение стоимости лицензий для охотников, чтобы увеличить добычу в рамках установленных квот.

По данным Госохотконтроля и Минприроды, численность медведей в России выросла с примерно 130 тыс. в 1990 году до 307,9 тыс. в 2026 году. Больше всего животных насчитывается в Красноярском крае — около 26,6 тыс., Хабаровском крае — 26,2 тыс., Камчатском крае — 24,2 тыс., Иркутской области — 22,4 тыс. и Якутии — 18,8 тыс. По оценкам охотоведов, в Красноярском крае численность медведей превышает норму почти втрое.

При этом в 2025 году при разрешенном лимите добычи почти 47 тыс. медведей охотники добыли 12,7 тыс. животных — около 27% от установленного количества. В отдельных регионах лимиты выполняются на 5–10%.

Специалисты также считают необходимым обучать жителей правилам поведения при встрече с медведями. Среди предлагаемых мер — звуковые пугачи, фальшфейеры, жгучий перец и пахучие химические вещества. В перспективе обсуждается и химическая стерилизация как способ контроля численности без отстрела животных.

По данным «РИА Новости», на Камчатке в сезон 2026–2027 годов разрешено добыть 3443 медведя, а в Республике Алтай — 1134 особи. Специалисты отмечают, что для реализации таких мер необходимы специалисты, способные организовать работу с учетом состояния популяции и кормовой базы.

Мария Удовик