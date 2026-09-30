Прокуратуры Краснодарского края подали иски на 70 млн рублей по нацпроектам

На Кубани прокуроры направили в суды иски о возмещении ущерба на сумму более 70 млн руб., причиненного при выполнении национальных и федеральных проектов. За восемь месяцев 2026 года правоохранительные органы региона возбудили 158 уголовных дел в этой сфере, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Из 158 уголовных дел десять возбуждены по материалам прокурорских проверок.

Правоохранительным органам поручено усилить межведомственное взаимодействие и оперативное реагирование на факты хищения бюджетных средств при реализации национальных проектов.

В ведомстве добавили, что в 2026 году на реализацию десяти нацпроектов в крае направлено более 53,4 млрд руб.

Наталья Белоштейн