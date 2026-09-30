Компания экс-депутата Краснодара заплатит 57 млн рублей за загрязнение почвы

Арбитражные суды двух инстанций обязали краснодарское ООО «Кубаньгрузсервис», ранее принадлежавшее экс-депутату гордумы Краснодара, возместить 57,27 млн руб. ущерба, причиненного почве. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, спор касался смежных участков с кадастровыми номерами 23:43:0412001:242 и 23:43:0412001:2330 в районе 4-го Тихорецкого проезда. В апреле 2024 года инспекторы Росприроднадзора совместно с ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО провели выездное обследование и зафиксировали отсыпку отходами V класса опасности — мусором от строительных и ремонтных работ. Площадь загрязнения составила 1 488 кв. м (4831 м) и 13 140 кв. м (14690 м). Лабораторные исследования выявили превышение концентрации нефтепродуктов, алюминия и железа в пробах грунта. Апелляционный суд признал расчет ущерба, выполненный на основании приказа Минприроды РФ от 08.07.2010 года, арифметически верным.

Суд первой инстанции отклонил иск, приняв доводы КГС о том, что с 2022 года участки находятся в бессрочном пользовании у ООО «Дубрава», впоследствии исключенного из ЕГРЮЛ. Апелляционная инстанция пришла к противоположному выводу.

Суд установил, что договор аренды от 12.07.2022, заключенный на срок более года, не прошел государственную регистрацию и в силу ст. 26 ЗК РФ и ст. 609 ГК РФ не порождает правовых последствий для третьих лиц, включая Росприроднадзор. Кроме того, была установлена аффилированность сторон: в состав участников ООО «Дубрава» входит ООО «КГС-Агро», по тому же адресу — ул. Тихорецкая, д. 241 — располагается «Кубаньгрузсервис», который сам является участником КГС-Агро. Интересы обеих компаний в суде представлял один юрист.

Суд также критически оценил представленные «Дубравой» платежные поручения и договоры: оплата аренды и поставок минерального грунта от ИП Шуть Л.В. производилась уже после предъявления иска, а запрошенные судом бухгалтерские балансы и сведения о штатных сотрудниках компания не представила. Помимо этого, поставка минерального грунта, которым ответчик пытался обосновать законность насыпи, состоялась 1 августа 2024 года — уже после отбора проб инспекторами 19 апреля 2024 года.

Постановлением Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил решение апелляции без изменения, а жалобу «Кубаньгрузсервис» — без удовлетворения. Помимо суммы ущерба, с ответчика взыскано 791 тыс. руб. государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы в доход федерального бюджета.

ООО «Кубаньгрузсервис» входит в группу компаний КГС — заметного участника рынка грузоперевозок юга России. Бизнес основал Виктор Тимофеев-старший, скончавшийся в 2020 году. Его сын Виктор Тимофеев впервые стал депутатом краснодарской гордумы от партии «Единая Россия» в 2005 году, с 2010 по 2018 год занимал посты вице-спикера и главы комитета по имуществу. В 2018 году его депутатские полномочия были досрочно прекращены в связи с недостоверными сведениями в декларации о доходах. В 2025 году Тимофеев вновь избран в гордуму, на этот раз от партии «Новые люди».

В марте 2026 года Ленинский районный суд Краснодара по иску заместителя генпрокурора конфисковал у бывшего депутата городской думы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц активы стоимостью свыше 10 млрд руб. за незаконное обогащение через муниципальные контракты.

Тат Гаспарян