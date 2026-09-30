Более 70% инвестпроектов на Кубани реализуются в промышленности и туризме

Промышленность и индустрия гостеприимства формируют более 70% инвестиционного портфеля. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что еще в 2019 году в краевом инвестпортфеле традиционно лидировали ТЭК и строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Еще в 2018 году мы сформировали приоритетные направления экономического развития и привлечения инвестиций в долгосрочной перспективе. Это флагманские направления, важные для экономики не только региона, но и всей страны. Речь идет об агропромышленном комплексе с глубокой умной переработкой, туристско-рекреационном кластере с единой платформой сервисов для туристов, кластере умной промышленности и ряде других направлений. Разработали и запустили беспрецедентные, зачастую не имеющие аналогов в России меры поддержки, чтобы придать этим отраслям дополнительный стимул»,— рассказал господин Кондратьев.

По словам главы региона, только в индустриальной сфере сегодня реализуется более 160 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2,6 трлн руб. Это, в частности, объемные проекты в промышленности по созданию безопасных и экологичных комплексов по производству удобрений; в машиностроении — по расширению производств сельскохозяйственной техники и пищевого оборудования; в сфере беспилотных технологий — по созданию производств БПЛА и комплектующих к ним, разработке собственного программного обеспечения; в фармацевтике и медицинской промышленности — по запуску производств материалов, применяемых в медицине, протезов, лекарственных трав.

«Сегодня более четверти объема всех активных инвестпроектов региона приходится на санаторно-курортный и туристский комплекс. За пять лет инвестпортфель отрасли вырос в 30 раз. Сейчас в активной стадии реализации находится свыше 220 проектов на общую сумму 1,5 трлн руб. Для экономики края это более 55,5 тыс. новых рабочих мест, увеличение туристического потока на курорты и другие территории края, рост налогов от предприятий, в том числе смежных отраслей»,— говорит Вениамин Кондратьев.

Он также рассказал, что за последние годы власти Краснодарского края создали широкий пул преференций для бизнеса. В частности, созданы специализированные институты развития бизнеса, внедрен региональный инвестиционный стандарт, выстраиваются стратегические приоритеты для экономики края. «В целом с 2020 года количество мер поддержки увеличили более чем в четыре раза — до 225. Это налоговые льготы, преференции, субсидии, льготные займы и гарантии краевых институтов развития бизнеса, нефинансовые механизмы — предоставление земельных участков без торгов, продвижение в интернете и на выставках самого высокого уровня»,— резюмировал губернатор.

Полное интервью с Вениамином Кондратьевым, посвященное инвестиционной политике в регионе, читайте в рубрике «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко