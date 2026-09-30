«Сегодня в крае реализуется около 770 проектов на сумму более 5,8 трлн рублей»

За два минувших года в Краснодарском крае завершена реализация более 150 инвестпроектов на общую сумму более 354 млрд руб. На сегодняшний день на Кубани в активной стадии реализации около 770 проектов общей стоимостью более 5,8 трлн руб., которые дадут краю свыше 154 тыс. рабочих мест. В числе флагманских направлений — АПК с глубокой умной переработкой, туристско-рекреационный кластер с единой платформой сервисов, а также умная промышленность. О том, почему поддержка инвесторов и реализация инвестпроектов важны для экономики региона, а также о новых приоритетных для инвесторов отраслях — в интервью «Review. Юг России» рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

— Вениамин Иванович, насколько, по вашему мнению, привлечение инвестиций в экономику региона важно для его развития?

— Инвестиции — это фундамент развития экономики. По сути, это катализатор большинства позитивных изменений в жизни региона. Вложенные средства создают новые производства, предприятия и рабочие места. Это, в свою очередь, формирует доходы жителей, влечет спрос на продукцию и услуги. Без инвестиций развитие экономики невозможно.

Более 10 лет назад мы начали системную работу по созданию деловой среды для роста капитальных вложений. Последовательно формировали региональную инвестиционную политику, выстраивали взаимоотношения с предпринимательским сообществом, создавали возможности для успешной работы инвесторов. В итоге — в 2020 году — начался рост инвестиций и устойчивая положительная динамика в среднем на 8,5% в год. Этот показатель выше темпов роста по России. За первые пять лет с этого периода объем вложений бизнеса в создание и развитие предприятий вырос в 2,2 раза, что стало рекордом для нашего региона.

В 2024 и 2025 годах объемы освоенных инвестиций перешагнули отметку в 1 трлн руб. По итогам прошлого года край впервые вошел в топ-5 регионов по инвестиционному развитию, заняв четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Ежегодно в регионе успешно реализуется более 150 крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 100 млн руб. А запуск построенных объектов и созданных предприятий обеспечивает до четверти от общего числа новых рабочих мест.

В этом году также рассчитываем на рост инвестиционного портфеля региона — как в количественном, так и в стоимостном выражении.

— Сколько в настоящее время инвестпроектов реализуется в Краснодарском крае? На какую общую сумму? Сколько из проектов и на какую сумму уже реализованы в текущем и прошлом годах?

— Сегодня в активной стадии реализации — около 770 проектов общей стоимостью более 5,8 трлн руб. Они дадут свыше 154 тыс. рабочих мест. За два последних года завершили более 150 проектов на сумму более 354 млрд руб.

В этом году полностью оцифровали каждый реализуемый инвестпроект, перевели соглашения в онлайн-режим. Теперь мы видим проекты по всем отраслям во всех муниципалитетах. Это позволяет отслеживать процесс реализации, прогнозировать дифференциацию экономики в пятилетней перспективе. Оперативно решать инфраструктурные вопросы по обеспечению энергоресурсами, техническому присоединению к инженерным сетям и коммуникациям.

Кроме того, работая на опережение, проводим инвентаризацию земельных участков. В прошлом году провели аудит промышленных территорий и участков, которые простаивают или не используются по целевому назначению. В промышленности выявили более 400 га земли, в санаторно-курортной сфере — свыше 180 нефункционирующих объектов разной формы собственности. Эти площадки передали в краевое Агентство по привлечению инвестиций для работы по вовлечению простаивающей инфраструктуры в оборот. В этом году инвентаризацию проводят и по другим муниципальным землям, свободным от прав третьих лиц. А также государственным неразграниченным территориям, неиспользуемым землям в краевой и федеральной собственности.

— Какие экономические сферы Краснодарского края наиболее интересны инвесторам? Почему?

— Еще в 2018 году мы сформировали приоритетные направления экономического развития и привлечения инвестиций в долгосрочной перспективе. Это флагманские направления, важные для экономики не только региона, но и всей страны. Речь идет об агропромышленном комплексе с глубокой умной переработкой, туристско-рекреационном кластере с единой платформой сервисов для туристов, кластере умной промышленности и ряде других направлений. Разработали и запустили беспрецедентные, зачастую не имеющие аналогов в России меры поддержки, чтобы придать этим отраслям дополнительный стимул.

В итоге: если в 2019 году в краевом инвестпортфеле традиционно лидировали ТЭК и строительство, то в последние год-два, впервые в истории региона, на передовые позиции вышли промышленность и индустрия гостеприимства. Сегодня эти две отрасли формируют более 70% инвестиционного портфеля региона.

К примеру, только в индустриальной сфере сегодня реализуют более 160 проектов на общую сумму свыше 2,6 трлн руб. Это объемные проекты в промышленности по созданию безопасных и экологичных комплексов по производству удобрений; в машиностроении — по расширению производств сельскохозяйственной техники и пищевого оборудования; в сфере беспилотных технологий — по созданию производств БПЛА и комплектующих к ним, разработке собственного программного обеспечения; в фармацевтике и медицинской промышленности — по запуску производств материалов, применяемых в медицине, протезов, лекарственных трав.

— Какую работу проводит администрация Краснодарского края для улучшения инвестиционного климата в регионе? Какие есть меры поддержки инвесторов? Какие предоставляются преференции? На какую сумму?

— За последние годы мы создали широкий пул преференций для бизнеса. Созданы специализированные институты развития бизнеса, внедрен региональный инвестиционный стандарт, выстраиваются стратегические приоритеты для экономики края. В целом с 2020 года количество мер поддержки увеличили более чем в четыре раза — до 225. Это налоговые льготы, преференции, субсидии, льготные займы и гарантии краевых институтов развития бизнеса, нефинансовые механизмы — предоставление земельных участков без торгов, продвижение в интернете и на выставках самого высокого уровня.

Среди финансовых инструментов в последние годы востребованы налоговые льготы, заемное финансирование по сниженным ставкам и поручительства. Инвесторы, которые реализуют в крае проекты стоимостью более 50 млн руб., могут воспользоваться налоговыми льготами от трех до семи лет. А механизм инвестиционного налогового вычета позволяет снизить налог на прибыль до 70%.

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Работают займы Фонда микрофинансирования края в размере до 5 млн руб. по ставкам от 0,1 до 6,5% годовых, а также поручительства Фонда развития бизнеса региона, которые позволяют инвестору получить займы в смежных институтах развития бизнеса или кредиты в банках при недостаточности собственной залоговой базы на реализацию инвестиционных проектов. Только за 2025 год Фонд микрофинансирования выдал более 800 займов, Фонд развития бизнеса — порядка 450 поручительств.

В числе нефинансовых мер господдержки — предоставление земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Это территории в краевой или муниципальной собственности либо те, государственная собственность на которые не разграничена. Такие участки можно взять в аренду без торгов, если проект соответствует требованиям по организации новых рабочих мест, объему капитальных вложений, а также наличию средств на реализацию.

— Вы как-то сопровождаете инвесторов?

— Да, конечно. Сегодня мы сформировали бесшовную инфраструктуру сопровождения инвестора — от идеи до выхода предприятия на полную мощность, а при необходимости — и вывода продукции на экспорт. Такая система работы избавляет бизнесмена от необходимости самостоятельно взаимодействовать с десятками ведомств, позволяет оперативно оказывать поддержку на каждом этапе развития проекта и снимать барьеры при его реализации.

Кстати, на сегодняшний день Краснодарский край первым в стране интегрирует площадки для бизнеса в цифровую карту СНГ. Благодаря интеграции с цифровыми платформами Росреестра инвестиционные площадки Кубани станут доступны потенциальным инвесторам из стран ближнего зарубежья.

— Давайте поговорим конкретно об отраслях. Какой объем инвестиций сегодня в туристско-курортном направлении? Какие там реализуются масштабные инвестпроекты? Какой они дадут в итоге эффект экономике края?

— Мы поэтапно создали максимально комфортные условия для инвестиций в санаторно-курортную отрасль. В частности, первым делом мы запретили на курортных территориях многоэтажное жилищное строительство в 500-метровой зоне от уреза воды. Это позволило отельерам выйти на первую линию. Одновременно для инвестпроектов по строительству отелей категории «три звезды» и выше ввели беспрецедентную налоговую льготу. Она действует до 10 налоговых периодов и применяется к имуществу, созданному или приобретенному в рамках инвестпроекта. Сейчас эта льгота продлена до 2030 года.

Уже в следующем году этот механизм будет распространяться на инвестиционные проекты стоимостью более 3 млрд руб. по строительству отелей категорий «четыре звезды» или «пять звезд», санаториев с лицензией на медицинскую деятельность и реконструкцию таких объектов, а также по созданию и реконструкции объектов культурного наследия.

В итоге сегодня более четверти объема всех активных инвестпроектов региона приходится на санаторно-курортный и туристский комплекс. За пять лет инвестпортфель отрасли вырос в 30 раз. Сейчас в активной стадии реализации находится свыше 220 проектов на общую сумму 1,5 трлн руб. Для экономики края это более 55,5 тыс. новых рабочих мест, увеличение туристического потока на курорты и другие территории края, рост налогов от предприятий, в том числе смежных отраслей.

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Если выделить крупные инвестпроекты, это пять крупных объектов, в создание которых вложат 62,5 млрд руб. Один из самых масштабных — реконструкция гостиницы «Приморская» в Сочи, в том числе исторического здания 1936 года (объекта культурного наследия регионального значения). Инвестор сохранит архитектуру и парковую территорию такими, какими их помнят многие поколения сочинцев и гостей курорта. При этом создаст новый современный комплекс на 1400 мест, который тоже станет украшением города, будет отличаться высоким сервисом, соответствующим пятизвездочному уровню.

В Адлере построят гостиничный комплекс Mandarin Garden пятизвездочного уровня. Его инфраструктуру составят центр косметологии и спа, фитнес-центр, термальный комплекс, бассейны и многое другое.

Важно, что крупные гостиничные и оздоровительные комплексы строят не только на побережье, а развивают и другие территории края. В этом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о создании всесезонного курорта в Северском районе. Там на площади 208 га построят гостинично-термальный комплекс и винодельню.

— Какой объем инвестиций на сегодняшний день обозначен в сельскохозяйственной сфере Кубани? Какие крупнейшие инвестпроекты и какого порядка реализуются в аграрном секторе?

— Агропромышленный комплекс остается одной из востребованных инвесторами отраслей. Сегодня 162 проекта находятся в активной стадии реализации. Их общая стоимость превышает 313,3 млрд руб., а количество рабочих мест, которые создадут с запуском таких объектов,— 16 тыс. Причем большинство проектов — это глубокая переработка сельхозпродукции и возделывание нишевых культур.

Например, на территории промышленного парка «Краснодар» сейчас строят мукомольный комплекс переработки пшеницы мощностью 250 тыс. тонн в год. Предприятие даст краю 186 рабочих мест, а в бюджеты всех уровней — порядка 100 млн руб. налоговых отчислений ежегодно. В состав мукомольного комплекса войдут элеватор, зернохранилища, сама мельница, корпус для бестарного хранения муки, склад готовой продукции, цех грануляции отрубей, лабораторно-административный корпус и другие объекты инфраструктуры. Предприятие будет выпускать муку разных сортов, манную крупу, мучные смеси, гранулированные отруби и другую продукцию, которая пойдет как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В производстве экзотических культур в Сочи реализовали проект по строительству трех теплиц, где выращивают бананы, папайю, питахайю, маракуйю, имбирь, ананасы, авокадо и какао. В этом году там уже собрали около 700 кг экзотических фруктов. В будущем планируют проводить экскурсии, знакомить с процессом выращивания, продавать саженцы.

— Как в Краснодарском крае реализуется проект по повышению производительности труда? Насколько, по-вашему, этот процесс важен для улучшения эффективности предприятий? Какие для этого предпринимаются меры?

— Федеральный проект «Производительность труда», который с 2025 года стал частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»,— это реальный инструмент, который меняет экономику региона. Сегодня уже 439 средних и крупных предприятий внедряют инструменты бережливого производства. И за этими цифрами стоит конкретный результат: средняя выработка выросла на 35%, скорость процессов — на 28%.

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Это важно потому, что повышение эффективности предприятий напрямую трансформируется в доходную базу края. Устойчивый рост производительности позволяет сохранять конкурентоспособность бизнеса, развивать инвестиционный потенциал и обеспечивать наполнение бюджета даже в условиях вызовов.

Чем эффективнее работают предприятия, тем больше у нас возможностей для реализации социальных программ и инфраструктурных проектов. Цифры говорят сами за себя: накопленный экономический эффект достиг 172,7 млрд руб. Прирост налоговых поступлений — 48,5 млрд, из которых около 14 млрд только в 2025 году.

Отдельно отмечу кадровый аспект. Благодаря бережливым технологиям предприятиям удалось компенсировать дефицит порядка 110 тыс. сотрудников.

Как отметил наш президент Владимир Путин: повышение эффективности экономики — важнейшее структурное изменение. И наша задача — вовлечь в проект именно те компании, чья производительность сегодня отстает от среднеотраслевых показателей. Это возможность поддержать бизнес и вывести его на новый уровень.

Однако проект существенно изменил свою природу. Если раньше фокус был на реальном секторе экономики, то сейчас добавлена масштабная задача — социальная сфера. До 2030 года в проект по производительности труда планируем вовлечь 588 предприятий реального сектора экономики и около 4,8 тыс. организаций социальной сферы. Для этого у нас в крае уже работает Региональный центр компетенции, а также созданы специальные отраслевые центры.

Беседовал Дмитрий Михеенко