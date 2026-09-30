На Кубани средняя зарплата ИБ-специалистов выросла до 80 тысяч рублей

Работодатели Краснодарского края в первом полугодии 2026 года разместили более 180 вакансий для специалистов в сфере информационной безопасности. При этом медианная предлагаемая зарплата в таких вакансиях составила 80 тыс. руб. в месяц — на 16% больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ-Кубань» в hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Максимальные медианные предложения по зарплате в первом полугодии достигали 150 тыс. руб. Самая высокая зарплата в опубликованных на hh.ru вакансиях для специалистов по информационной безопасности составляла 190 тыс. руб. в месяц.

Как отметили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга, уровень дохода заметно зависит от опыта кандидата. Для специалистов с опытом от трех до шести лет медианная зарплата в вакансиях на Кубани составила 100 тыс. руб. — на 30% больше показателя годом ранее. Максимальные предложения для этой категории доходили до 190 тыс. руб., увеличившись за год на 5%.

Специалистам без опыта работы в сфере информационной безопасности в первом полугодии предлагали в среднем 66,3 тыс. руб. За год показатель вырос на 33%.

В hh.ru заявили, что активность работодателей на региональном рынке ИБ стала спокойнее по сравнению с прошлым годом. При этом на российском рынке в целом количество вакансий в сфере информационной безопасности за год выросло на 24%.

По оценке представителей рынка, спрос на специалистов по ИБ поддерживается дефицитом квалифицированных кадров. В первую очередь работодателям не хватает сотрудников среднего и высокого уровня квалификации, из-за чего конкуренция за опытных специалистов остается высокой.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за три года количество индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц в сфере информационных технологий (ИТ) увеличилось на 43,4%: с 5543 до 7950 по данным на 1 сентября 2026 года. За последний год динамика составила 16,8%.

Анна Гречко