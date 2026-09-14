На Кубани количество ИТ-компаний за три года выросло на 43,4%

В Краснодарском крае за три года количество индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц в сфере информационных технологий (ИТ) увеличилось 43,4%: с 5543 до 7950 по данным на 1 сентября 2026 года. За последний год динамика составила 16,8%. По количеству ИТ-компаний Кубань входит в пятерку лидеров. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным экспертов, доля ИП в общем объеме участников рынка в Краснодарском крае выросла с 70,8 до 76,4%, а юрлиц — сократилась с 29,2 до 23,6%.

За прошедший год (с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года) в ИТ-сфере региона зарегистрировано 2372 новые организации, а закрыто — 1232. За три года — 5308 и 2908 соответственно.

«В пятерку регионов — лидеров по количеству ИТ-организаций вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. В топ-10 также вошли Свердловская, Новосибирская, Ростовская, Самарская и Челябинская области. По количеству организаций ИТ-отрасли Краснодарский край в последние три года растет быстрее всех. На втором месте по динамике Республика Татарстан (+36,1%), далее идет Челябинская область (+28,8%) и Московская область (+28,5%)»,— рассказали аналитики «Контур.Фокуса».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», рынок ИT-решений в Краснодарском крае достиг 90 млрд руб.

Маргарита Синкевич