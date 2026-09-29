«Интерфакс»: штрафы за нарушение ПДД могут начать присылать в «Макс»
Россияне смогут оперативно получать через мессенджер «Макс» постановления об административных правонарушениях, в том числе о штрафах за нарушение ПДД. Правительство России совместно с властями Москвы намерено подготовить необходимые нормативные правовые акты до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Сейчас постановления о нарушении ПДД россиянам отправляют заказным почтовым отправлением либо в электронной форме через сервисы «Почты России». По экспертным оценкам, почти 30% граждан узнают о штрафах с опозданием и лишаются возможности их льготной оплаты. Задействовать «Макс» предложила мэрия Москвы, и в Кремле эту инициативу поддержали, утверждает агентство.
По данным пресс-службы «Макса», в августе общая аудитория подписчиков мессенджера достигла 480 млн. При подготовке второго пакета антифрод-мер власти обсуждали введение обязательного подтверждения значимых действий через «Макс», но в итоге норму убрали из проекта документа. Forbes сообщал, что Минцифры предложило вернуться к этой идее. В Госдуме назвали это «искусственным созданием негативного фона» вокруг мессенджера.
В действовавшей в 2021–2022 годах схеме электронное размещение постановления не всегда заменяло бумажное письмо. Для согласившихся на электронные штрафы документ направляли в личный кабинет ЕПГУ, а если согласия не было, постановление считалось врученным после входа в личный кабинет в течение семи дней; при отсутствии такого входа отправляли бумажное письмо.
Поэтому для «Макса» нормативные акты должны определить не только сам канал доставки, но и момент вручения: будет ли достаточно размещения документа, потребуется ли открытие сообщения или отдельное подтверждение, и сохранится ли бумажная отправка при отсутствии такого действия. От этого зависят процессуальные сроки: например, в 2022 году десятидневный срок обжалования для пользователей ЕПГУ отсчитывался с получения PDF-копии постановления.