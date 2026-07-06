Forbes: подтверждение операций через «Макс» могут ввести в третьем «Антифроде»

Минцифры предлагает в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством установить подтверждение «значимых действий» в интернете через СМС-сообщения или мессенджер «Макс». Об этом Forbes рассказали источники в IT-отрасли.

Эта мера уже обсуждалась ранее, но она не вошла в финальную версию второго пакета антифрод-мер. Власти приняли «конструктивное и взвешенное решение» отказаться от этой нормы и не лишать граждан возможности выбора оптимального способа подтверждения операций, рассказал собеседник издания. Он считает, что возврат к ограничению способов подтверждения лишит компании возможности использовать свои системы аутентификации. «При разработке новых антифрод-мер необходимо руководствоваться подходом, при котором система сама определяет требуемый уровень подтверждения, исходя из различных факторов. Именно так работает антифрод сейчас», — подчеркнул источник Forbes.

В случае принятия меры банки и платформы понесут дополнительные расходы на рассылку СМС-сообщений и уведомлений в «Макс». В Минцифры при этом заявили, что «такая мера не рассматривается». В настоящее время третий пакет мер согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей, подчеркнули в ведомстве.