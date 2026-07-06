Forbes: подтверждение операций через «Макс» могут ввести в третьем «Антифроде»
Минцифры предлагает в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством установить подтверждение «значимых действий» в интернете через СМС-сообщения или мессенджер «Макс». Об этом Forbes рассказали источники в IT-отрасли.
Эта мера уже обсуждалась ранее, но она не вошла в финальную версию второго пакета антифрод-мер. Власти приняли «конструктивное и взвешенное решение» отказаться от этой нормы и не лишать граждан возможности выбора оптимального способа подтверждения операций, рассказал собеседник издания. Он считает, что возврат к ограничению способов подтверждения лишит компании возможности использовать свои системы аутентификации. «При разработке новых антифрод-мер необходимо руководствоваться подходом, при котором система сама определяет требуемый уровень подтверждения, исходя из различных факторов. Именно так работает антифрод сейчас», — подчеркнул источник Forbes.
В случае принятия меры банки и платформы понесут дополнительные расходы на рассылку СМС-сообщений и уведомлений в «Макс». В Минцифры при этом заявили, что «такая мера не рассматривается». В настоящее время третий пакет мер согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей, подчеркнули в ведомстве.
Использование «Макса» для подтверждения операций является частью более широкой инициативы по созданию единой государственной информационной системы «Антифрод», оператором которой выступает Минцифры. Эта система призвана обеспечить оперативное взаимодействие между госорганами, операторами связи, банками, цифровыми платформами и правоохранительными органами для обмена информацией о признаках противоправных действий и быстрого реагирования. Одновременно с этим, уже был запущен пилотный режим платформы «Антифрод» Роскомнадзором, а ее полномасштабный запуск намечен на 1 марта 2026 года.
Борьба с кибермошенничеством активизировалась с 2022 года, при этом Минцифры активно участвует в обсуждении проекта национальной антифрод-платформы. В конце 2023 года чиновники обсуждали подключение МВД к верификации абонентов, а в 2024 году меры по усилению борьбы с телефонным мошенничеством включали ужесточение оборота сим-карт. Эти инициативы, по мнению властей, направлены на защиту граждан и их безопасность в цифровом пространстве. При этом обсуждаются меры, которые позволят банкам и операторам связи возмещать ущерб жертвам кибермошенников, если они не выполняли требования по предотвращению мошеннических операций.