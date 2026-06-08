Обязательное подтверждение операций через «Макс» убрали из «Антифрод 2.0»

Обязательное подтверждение операций через «Макс» убрали из второго пакета антифрод-мер («Антифрод 2.0»). Это следует из текста законопроекта, опубликованного на портале Госдумы.

В соответствии с новой версией проекта банки и операторы связи смогут по-прежнему подтверждать личность пользователей с помощью СМС-сообщений. Предыдущие редакции требовали аутентификации через «многофункциональный сервис обмена информацией».

Среди изъятых положений также — требование открытия счета в банке только в привязке к ИНН, автоматический запрет на прием звонков из-за рубежа, требование регистрироваться на значимых ресурсах через российскую электронную почту, а также положения о регулировании работы сим-боксов и виртуальных телефонных станций.

По словам источника «Ъ», близкого к разработке проекта, «Антифрод 2.0» с высокой долей вероятности будет принят при рассмотрении 9 июня сразу в двух чтениях. В Минцифры «Ъ» сообщили, что «редакция ко второму чтению стала итогом проработки с заинтересованными ведомствами и бизнесом». Финальная версия будет опубликована после принятия проекта Госдумой в трех чтениях.

Подробнее — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».