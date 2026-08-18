В «Максе» появилась внутренняя статистика каналов

В мессенджере «Макс» появилась бета-версия внутренней статистики каналов, обнаружил Telegram-канал «Ъ» «Сети и сигналы», информацию подтвердили в пресс-службе «Макса».

Кнопка появилась в карточке канала. Сейчас в этом разделе можно изучить аналитику за семь, 28 или 90 дней. В пресс-службе мессенджера отметили, что раздел со статистикой доступен пользователям в обновлении «Макса» на всех устройствах.

«Владелец канала может регулировать доступ к аналитике и по желанию — ограничить его для других авторов в разделе "Администраторы"», – сообщил представитель нацмессенджера. Пользователям доступна статистика по динамике подписок и отписок, доле подписчиков с включенными уведомлениями, общим просмотрам и просмотрам постов по дням.

По данным пресс-службы «Макса», в августе число публичных и частных каналов превысило 11,5 млн. Общая аудитория подписчиков достигла 480 млн.