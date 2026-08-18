В «Максе» появилась внутренняя статистика каналов
В мессенджере «Макс» появилась бета-версия внутренней статистики каналов, обнаружил Telegram-канал «Ъ» «Сети и сигналы», информацию подтвердили в пресс-службе «Макса».
Кнопка появилась в карточке канала. Сейчас в этом разделе можно изучить аналитику за семь, 28 или 90 дней. В пресс-службе мессенджера отметили, что раздел со статистикой доступен пользователям в обновлении «Макса» на всех устройствах.
«Владелец канала может регулировать доступ к аналитике и по желанию — ограничить его для других авторов в разделе "Администраторы"», – сообщил представитель нацмессенджера. Пользователям доступна статистика по динамике подписок и отписок, доле подписчиков с включенными уведомлениями, общим просмотрам и просмотрам постов по дням.
По данным пресс-службы «Макса», в августе число публичных и частных каналов превысило 11,5 млн. Общая аудитория подписчиков достигла 480 млн.
В мессенджере «Макс» в июле 2026 года совокупная аудитория публичных и приватных каналов достигла 430 млн подписчиков, а их общее число превысило 10 млн. Общее число пользователей платформы, по данным на начало июня, составляло более 125 млн. Ранее, в феврале 2026 года, обычные пользователи получили возможность создавать частные каналы в Max, а до этого каналы можно было создавать только через специального бота или платформу для партнеров при наличии канала с отметкой А+ в других соцсетях.
По итогам 2026 года рекламные размещения в Max в денежном выражении составят 2–2,5 млрд рублей, что является значительным ростом по сравнению с прогнозом на 2025 год в 500–600 млн рублей. Лидерами среди категорий каналов для продвижения являются «новости и СМИ» с более чем 50% инвестиций, а среди рекламодателей — «онлайн-образование» с более чем 30% расходов. Сервис планирует разрабатывать и внедрять рекламный инвентарь.
Дмитрий Песков в феврале 2026 года заявил, что присутствие иностранных мессенджеров-конкурентов, соблюдающих российское законодательство, могло бы позитивно сказаться на развитии отечественного сервиса Max. В то же время, в начале июня 2026 года мессенджер «Макс» стал недоступен в App Store, хотя ранее установленные приложения продолжили работать. Сейчас «Макс» можно скачать в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте мессенджера.