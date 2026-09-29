Новый грузовой самолет Airbus A350F совершил первый полет
Во французской Тулузе первый испытательный полет совершил новый грузовой самолет Airbus A350F. В общей сложности ему предстоит примерно 400 часов сертификационных испытаний. На разработку самолета ушло около 5 лет.
Фото: Airbus
После завершения испытаний производитель надеется получить для A350F сертификат от Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Это позволит компании начать первые поставки, которые пока запланированы на вторую половину 2027 года. Airbus уже получила на A350F 115 заказов.
Новый самолет создан на платформе A350 и специально спроектирован для грузовых перевозок. Он способен перевозить до 111 тонн полезной нагрузки на расстояние до 8700 км. Ключевым отличием A350F от конкурентов стал самый большой в отрасли грузовой люк на главной палубе. Его ширина составляет около 4,4 м, что позволяет загружать не только стандартные контейнеры и палеты, но и негабаритные грузы.
Опрошенные Le Figaro эксперты отмечают, что при помощи A350F европейский концерн хочет захватить 50% мирового рынка грузовых самолетов, где с 1970-х годов доминирует его американский конкурент Boeing со своими 777F и 747F.
Для нового грузового самолета ценовым ограничением остаются переоборудованные пассажирские лайнеры: в 2020 году их считали относительно недорогой альтернативой новым грузовым и пассажирским самолетам, а ставки лизинга на них были невысокими. Поэтому конкурировать в этом сегменте приходится не только характеристиками самолета, но и с более дешевым способом нарастить грузовые мощности.
Спрос на специализированные грузовые самолеты зависит от доступности грузовых емкостей на пассажирских рейсах. В марте—апреле 2020 года такие емкости резко сократились, а в мае предложение специализированной грузовой авиации выросло на 25,2%; тогда же высокие тарифы и загрузка поддерживали краткосрочную рентабельность грузовых перевозок.