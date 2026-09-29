Новый грузовой самолет Airbus A350F совершил первый полет

Во французской Тулузе первый испытательный полет совершил новый грузовой самолет Airbus A350F. В общей сложности ему предстоит примерно 400 часов сертификационных испытаний. На разработку самолета ушло около 5 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Airbus Фото: Airbus

После завершения испытаний производитель надеется получить для A350F сертификат от Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Это позволит компании начать первые поставки, которые пока запланированы на вторую половину 2027 года. Airbus уже получила на A350F 115 заказов.

Новый самолет создан на платформе A350 и специально спроектирован для грузовых перевозок. Он способен перевозить до 111 тонн полезной нагрузки на расстояние до 8700 км. Ключевым отличием A350F от конкурентов стал самый большой в отрасли грузовой люк на главной палубе. Его ширина составляет около 4,4 м, что позволяет загружать не только стандартные контейнеры и палеты, но и негабаритные грузы.

Опрошенные Le Figaro эксперты отмечают, что при помощи A350F европейский концерн хочет захватить 50% мирового рынка грузовых самолетов, где с 1970-х годов доминирует его американский конкурент Boeing со своими 777F и 747F.

Екатерина Наумова