«Самый лучший профессионал — тот, для которого хобби стало профессией»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба S7 Фото: пресс-служба S7

— Говорят, за границей пилоты занимаются самоподготовкой, а в S7 инструкторы постоянно с ними, курируют буквально каждый шаг. В чем преимущество такой системы подготовки?

— Действительно именно у нас в авиакомпании мы занимаемся подготовкой пилотов и в виде самоподготовки, и в виде консультаций, брифингов со стороны инструкторского, преподавательского состава. Большой плюс, с моей точки зрения, заключается в том, что когда курсант, стажер занимается такой подготовкой, он усваивает материал самостоятельно. Но при этом нет четкого осознания, все ли аспекты он смог прочитать, запомнить, усвоить, а самое главное — понять правильно. И как только мы включаем в этот процесс подготовки инструктора, преподавателя, который может провести дебрифинг и понять, все ли правильно усвоено или нет, необходимо ли дать какие-то дополнительные консультации конкретному стажеру, курсанту, достигается наибольшая, максимальная эффективность.

— То есть идет постоянная сверка для того, чтобы сразу исключить ошибку, если она вдруг возникнет.

— Да. Потому что когда я переучивался порядка 20 лет назад, моим первым типом воздушного иностранного судна стал Boeing 737. Мы тогда действительно самостоятельно переучивались с помощью компьютерной программы. И потом только в ходе экзамена узнавали, все ли поняли правильно или нет. В процессе же обучения у нас не было этих референсных транзитных чеков, скажем так, промежуточных.

— Я знаю, что вы регулярно опрашиваете пилотов, выявляете пробелы, собираете обратную связь, плюс разбираете авиационные события, которые и в других авиакомпаниях случаются. Зачем это нужно, если в S7 существуют свои отработанные стандарты?

— Дело в том, что мы стараемся быть в курсе вообще всех событий, которые происходят в авиационной отрасли в стране и мире для того, чтобы на конкретных ошибках и примерах авиационных событий иметь возможность делать выводы и купировать развитие негативных сценариев среди экипажей именно в нашей летной деятельности.

Мы самостоятельно изучаем информацию, которую нам предоставляет, в частности, регулятор — Росавиация, обо всех авиационных событиях, делимся ею с пилотами, они ее тоже анализируют. С другой стороны, с командно-летным составом мы проводим регулярные семинары, брифинги, в которых разбираем какие-то конкретные случаи, интересные кейсы, которым летному составу нужно уделять особенное внимание. Это не только плохие, какие-то негативные, но и позитивные сценарии. То есть произошло какое-то авиационное событие, в каком-то случае экипаж очень хорошо отработал, и мы тоже в качестве примера его приводим нашим пилотам и экипажам.

— В профессию приходит поколение зумеров. Вы замечаете какую-то особенность этого процесса? Потому что принято считать, что они не читают длинные тексты и им ближе формат TikTok. Как вы заставляете их учиться и читать сложные мануалы? Или вы под них подстраиваетесь? Как это происходит?

— В последние годы к нам все чаще приходят молодые выпускники летных училищ, которые представляют то самое поколение зумеров. И сказать, что их нужно как-то заставлять, нельзя. Они делают это сами, потому что у них была цель прийти в профессию и стать профессионалами. К великому счастью, с помощью TikTok, с помощью коротких видео невозможно научиться управлять самолетом. Мы на начальном этапе подготовки объясняем, что необходимо читать те сборники, мануалы, инструкции и протоколы, которые у нас существуют. В частности, руководство по производству полетов нужно изучить и понять не только в части, как самолет летает с точки зрения законов физики, но и по каким правилам полеты выполняются.

— А эти документы действительно не меняются годами, или все-таки как-то их адаптируют?

— Общая суть, как правило, не меняется, потому что сам процесс выполнения полетов за те 120 с копейками лет, которые существует авиация, практически не поменялся. Но, конечно, имеют место оптимизация, улучшение процессов, их шлифовка. Все это находит отражение в новой редакции документов. Но основная суть неизменна.

— Известно, что в современных реалиях маршруты могут постоянно меняться, ограничения возникают порой неожиданно. Чему вы сейчас учите пилотов в первую очередь? Что становится главным навыком сегодня?

— Самый главный аспект, на который мы обращаем внимание, — это управление ресурсом времени. Если ситуация развивается стремительно, то у нас есть определенное время для того, чтобы принять решение. Самое главное — тайм-менеджмент. Второе — это умение оценивать обстановку, выбирать варианты действий, принимать самое главное, правильное и эффективное решение. С моей точки зрения, это самое главное, то, чему мы обучаем в данный момент.

— Я знаю, что вы делаете серьезный упор на психологию отношений между пилотами. Почему так важно, чтобы они умели общаться, умели понимать друг друга, а не просто читать приборы?

— В состав экипажа современных воздушных судов входят два человека: командир и второй пилот. КВС отвечает за безопасный исход полета. Он возможен только лишь при грамотной, оптимальной организации работы всех членов экипажа, и бортпроводников, и пилотов.

Для того чтобы принимать правильные решения, нужно слышать и слушать каждого из них, если мы говорим про кабину пилотов, то слышать и слушать своего коллегу. И самая главная задача командира воздушного судна — создать благоприятную психологическую атмосферу в коллективе, с одной стороны. С другой, мотивировать коллегу на то, чтобы он задавал вопросы или же высказывал свое мнение, избегать конфликтов. Я считаю, что та наука, которая называется CRM, та стажировка, которую все члены экипажа постоянно проходят, нацелена именно на то, чтобы обеспечить безопасное выполнение полетов.

— Я не знаю, как часто вы общаетесь с пассажирами. Но среди наших читателей наверняка есть пассажиры S7. Если они спросят у вас, что самое главное должно быть в голове у пилота S7, чтобы клиенты авиакомпании чувствовали себя в безопасности, что бы ответили?

— Самый лучший профессионал — тот, для которого хобби стало профессией. Я считаю, что главное, что должно быть в голове, а, может быть, даже в сердце пилота — это любовь к своей профессии. Это будет гарантировать безопасность полета и спокойствие наших пассажиров.