Новая парламентская треть

Законодательное собрание Санкт-Петербурга после выборов обновилось чуть меньше чем на треть. В восьмом созыве из 50 депутатов впервые приступили к обязанностям только 15 человек. Подробнее о новичках в Мариинском дворце — в материале «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Большинство депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва смогли сохранить свои мандаты и продолжат законотворческую деятельность. Всего в новый состав городского парламента прошли 35 представителей прошлого созыва. Остальные попробуют себя в таком амплуа впервые. Пять лет назад депутатский корпус обновился почти на половину.

Самый высокопоставленный сотрудник Смольного, сменивший на этих выборах род занятий,— Владимир Омельницкий, до недавнего времени занимавший пост вице-губернатора. На госслужбе господин Омельницкий почти 25 лет. Занимал руководящие должности в четырех районных администрациях. К слову, еще один новичок в ЗакСе — Наталия Никишина, занимала пост замглавы Выборгского района. Также в районной администрации Пушкинского района трудилась Евгения Воронина. Она числилась советником главы района.

Еще один заметный чиновник, перебравшийся в Мариинский дворец,— Алексей Аникин, руководивший петербургским МЧС больше 11 лет. Он покинул должность за пару недель до единого дня голосования. Работу в ведомстве господин Аникин начал еще в 1985 году. На этих выборах он избрался по спискам «Единой России». В 2021 году он также баллотировался под первым номером общегородского списка, но отказался от мандата.

Одна из самых авторитетных персон нового созыва Законодательного собрания — политтехнолог Александр Серавин. Он занимает должность руководителя исполкома петербургского отделения «Единой России». С 2000-х работал на избирательных кампаниях. В 2022 году стал сначала советником, а потом заместителем губернатора Псковской области.

Бывший командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Павел Дашков стал депутатом по списку КПРФ. С лета 2022 года занимал пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу. В марте 2026 года покинул полпредство — через несколько месяцев после назначения Игоря Рудени на должность полномочного представителя президента в СЗФО. На выборы господин Дашков шел в статусе специального представителя спикера Законодательного собрания.

Другой новоиспеченный член фракции «Единая Россия» — мать Героя России Елена Жихарева. Ее сын Александр Жихарев погиб в первые дни специальной военной операции под Харьковом. Его именем назван лицей в Красносельском районе. Сама госпожа Жихарева на момент выдвижения являлась индивидуальным предпринимателем.

Три новых депутата непосредственно связаны с СВО. В депутатское кресло пересел второй номер общегородского списка «Единой России» Михаил Коган, до недавнего времени возглавлявший Ленинградский полк. Сослуживцам он также известен под позывным «Румын». На СВО он попал в 2022 году во время частичной мобилизации. Ленинградский полк перешел под его командование в 2023 году, после гибели прежнего командира Евгения Вашунина. Также депутатом стал первый замкоординатора городского отделения ЛДПР Иван Есипов. Он один из самых молодых депутатов нового созыва — в октябре ему исполнится 34 года. Ранее он трудился в комитете по молодежной политике, занимал пост зампредседателя комитета. В сентябре 2022 года ушел добровольцем на СВО, а через год получил ранение и вернулся в Петербург, продолжив работу в комитете. Летом 2025 года написал заявление об увольнении, чтобы заняться партийной работой. Еще один участник спецоперации в парламенте — 30-летний председатель ассоциация ветеранов СВО «Защитники Родины» Георгий Журавлев. Ранее он уже занимал выборные должности. В 2024 году избрался в совет МО «Морские ворота».

Как и в прошлом созыве, часть депутатов — выходцы из муниципального сообщества. В ЗакС прошли сразу три главы муниципальных образований. Многолетний глава МО №65 Александр Белов избрался в парламент, одержав победу по одномандатному округу в Приморском районе. Господин Белов возглавлял муниципалитет с 2004 года. С 2009 года в МО «Измайловское» возглавляла совет Ольга Бубнова, которая теперь будет принимать законы в составе фракции «Единая Россия». Еще один муниципал, глава МО «Георгиевский» Виталий Жолдасов, избрался в Заксобрание от «Единой России» по 22-му округу.

Президент федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко стала депутатом Заксобрания по спискам «Единой России». Госпожа Лозко передвигается на коляске. В десятилетнем возрасте ее ударила лошадь. С конца 1990-х занимается популяризацией инклюзивного спорта. В 2024 году была доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

Артем Николаев избирался в парламент по спискам партии «Новые люди». Последние 20 лет занимал должность заместителя генерального директора по взаимодействию с коммерческими и государственными структурами в ООО «НГ-Энерго». Компания занимается строительством и обслуживанием объектов малой и распределенной энергетики. Еще весной господин Николаев сотрудничал с «Единой Россией» и принимал участие в праймериз единороссов.

В ближайшие дни в Мариинском появится еще один депутат, который получит мандат единоросса Андрея Кутепова. Сам господин Кутепов продолжит работу в Совете федерации.

Константин Леньков