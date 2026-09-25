Вице-губернатор Омельницкий покидает Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил Владимира Омельницкого от должности вице-губернатора, сообщили в пресс-службе Смольного 25 сентября. Господин Омельницкий продолжит карьеру в качестве депутата Законодательного собрания восьмого созыва от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Владимир Омельницкий переходит из правительства Санкт-Петербурга в Заксобрание города

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Вице-губернатор Владимир Омельницкий переходит из правительства Санкт-Петербурга в Заксобрание города

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В городском правительстве вице-губернатор Омельницкий курировал работу комитета имущественных отношений, комздрава, комитета по информатизации и связи, а также управления по садоводству и огородничеству и управления ветеринарии. Его обязанности распределили между вице-губернаторами Игорем Потапенко и Натальей Чечиной. Господин Потапенко будет отвечать за комитет по информатизации и связи, КИО и управление по садоводству. Здравоохранение и управление ветеринарии перешли под контроль госпожи Чечиной.

В новый созыв Законодательного собрания господин Омельницкий избрался в составе партсписка «Единой России». Он баллотировался от территориальной группы, в которую входит территория Петроградского района. Перед назначением на пост вице-губернатора чиновник возглавлял администрацию Петроградского района.

Господин Омельницкий начал работу в органах государственной власти в 2002 году. На госслужбе он возглавлял Василеостровский, Фрунзенский, Пушкинский и Петроградский районы. Членом правительства он стал в январе 2025 года.

Константин Леньков