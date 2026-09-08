В ГУ МЧС по Петербургу сменился руководитель

Исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу стал генерал-майор внутренней службы Дмитрий Легенький, занимающий должность первого замначальника главка, следует из данных на сайте ведомства. Официально об уходе с должности прежнего руководителя, генерал-лейтенанта Алексея Аникина, не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. начальника стал генерал-майор внутренней службы Дмитрий Легенький

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу И.о. начальника стал генерал-майор внутренней службы Дмитрий Легенький

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Господин Аникин выдвинут партией «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Он возглавляет региональную группу кандидатов №17. Отметим, пять лет назад начальник ГУ МЧС также баллотировался в городской парламент, но отказался от мандата. Он возглавлял общегородскую часть списка «Единой России». Его мандат перешел Вере Сергеевой.

О смене руководства в ГУ МЧС сообщил в соцсетях 1 сентября журналист Эдуард Петров. По его сведениям, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. На портале официального опубликования правовых актов такого документа не размещали. В пресс-службе ведомства в начале сентября заявляли корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что руководитель главка находится в отпуске. Господин Аникин возглавлял Главное управление МЧС по Петербургу с лета 2015 года.

Константин Леньков