Песков назвал авторитет участников СВО залогом их успеха в Госдуме

Участники СВО, избранные в Госдуму, «снискали уважение своим героизмом», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что их авторитет будет залогом их успешной работы на госдолжностях.

«Речь идет о людях, которые... завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленных целей. Это ли не является залогом успешной работы»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в Госдуму впервые были избраны 46 участников и ветеранов боевых действий на Украине. Всего по стране мандаты получили 655 действующих и бывших военнослужащих. По словам председателя ЦИК, военнослужащие были «самыми активными участниками избирательного процесса».

Об итогах выборов — в материале «Ъ» «Торжество избираемости».