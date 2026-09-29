Песков назвал авторитет участников СВО залогом их успеха в Госдуме
Участники СВО, избранные в Госдуму, «снискали уважение своим героизмом», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что их авторитет будет залогом их успешной работы на госдолжностях.
«Речь идет о людях, которые... завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленных целей. Это ли не является залогом успешной работы»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.
Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в Госдуму впервые были избраны 46 участников и ветеранов боевых действий на Украине. Всего по стране мандаты получили 655 действующих и бывших военнослужащих. По словам председателя ЦИК, военнослужащие были «самыми активными участниками избирательного процесса».
Об итогах выборов — в материале «Ъ» «Торжество избираемости».
Продвижение участников СВО в политику в 2026 году поддерживалось специальными условиями внутри предварительного голосования «Единой России»: к результату праймериз добавляли 25%, а документы и кампанию можно было оформлять по упрощенной процедуре. Ранее, в 2024–2025 годах, применялась такая же схема, поэтому получение мандатов стало результатом не только публичного авторитета кандидатов, но и заранее созданного партийного механизма.
Для избравшихся на любом уровне предусмотрено наставничество со стороны депутатов с длительным опытом работы.
Кадровая подготовка к работе во власти велась и через программу «Время героев», стартовавшую 27 мая 2024 года. Ее заявленная цель — подготовка участников и ветеранов СВО к руководящим должностям в органах власти и государственных корпорациях; еще в июле 2024 года сообщалось о партийном проекте по их выдвижению на региональные и муниципальные выборы.