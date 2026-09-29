Брянский губернатор сообщил о новой атаке ВСУ на железную дорогу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Повреждение железнодорожной инфраструктуры не всегда приводит к остановке поездов. 28 сентября в Навлинском районе после повреждения путей движение не нарушалось, тогда как при нынешнем инциденте движение на участке пришлось приостановить.

Ограничения могут затрагивать не только пути: в сентябре 2023 года после повреждения зала ожидания вокзала «Брянск-Орловский» поезда продолжали ходить в штатном режиме, но доступ пассажиров к платформам был организован через кассовый зал дальнего следования. Это означает, что масштаб перебоев определяется конкретным поврежденным объектом: неисправность пути может остановить движение на перегоне, а повреждение вокзала — ограничить обслуживание пассажиров без прекращения поездного сообщения.