Брянский губернатор сообщил о новой атаке ВСУ на железную дорогу
На железнодорожном перегоне Тросна—Ржаница в Брянской области ночью были повреждены пути. Железная дорога подверглась атаке во время следования поезда Смоленск—Брянск, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
По словам главы региона, обошлось без пострадавших. Движение на участке дороги приостановлено. Бригада РЖД уже приступила к ремонтным работам.
В Брянской области второй день подряд атакуют объекты железнодорожной инфраструктуры. 28 сентября в результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково—Людиново обрушилась часть моста. С путей сошли 10 вагонов, никто не пострадал.
Повреждение железнодорожной инфраструктуры не всегда приводит к остановке поездов. 28 сентября в Навлинском районе после повреждения путей движение не нарушалось, тогда как при нынешнем инциденте движение на участке пришлось приостановить.
Ограничения могут затрагивать не только пути: в сентябре 2023 года после повреждения зала ожидания вокзала «Брянск-Орловский» поезда продолжали ходить в штатном режиме, но доступ пассажиров к платформам был организован через кассовый зал дальнего следования. Это означает, что масштаб перебоев определяется конкретным поврежденным объектом: неисправность пути может остановить движение на перегоне, а повреждение вокзала — ограничить обслуживание пассажиров без прекращения поездного сообщения.