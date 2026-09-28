В Брянской области при атаке БПЛА частично обрушился железнодорожный мост
В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково—Людиново обрушилась часть моста. С путей сошли 10 вагонов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов, также обошлось без жертв. Никто не пострадал. Место ЧП осматривают сотрудники Росгвардии, после чего там начнут восстановительные работы.
Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей была осуществлена в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал, добавил господин Ковальчук.
Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории региона действуют режим КТО и режим ЧС.
Повреждение железнодорожного полотна или моста может привести не только к локальной неисправности, но и к сходу грузового состава. В мае 2023 года в Брянской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта сошли локомотив и около 20 вагонов. После подрыва путей в Унечском районе Брянской области с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов с строительными материалами и топливом. В другом случае разрушение моста в Курской области привело к сходу состава пустых товарных вагонов, следовавшего по маршруту Брянск—Остапово—Михайловский Рудник.
Восстановление может начинаться с расчистки поврежденного участка: после обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе железнодорожные пути в июне 2025 года освободили менее чем за сутки. Этот срок относится к расчистке конкретного участка, а не к восстановлению самого моста или полноценному возвращению всей инфраструктуры в рабочее состояние.