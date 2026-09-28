В Брянской области при атаке БПЛА частично обрушился железнодорожный мост

В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково—Людиново обрушилась часть моста. С путей сошли 10 вагонов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов, также обошлось без жертв. Никто не пострадал. Место ЧП осматривают сотрудники Росгвардии, после чего там начнут восстановительные работы.

Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей была осуществлена в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал, добавил господин Ковальчук.

Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории региона действуют режим КТО и режим ЧС.