В совет директоров тамбовского мукомольного завода «Деметра» вошли три новых участника

АО «Деметра», один из крупнейших переработчиков зерна и производителей муки в РФ, готовит изменение состава совета директоров. Как следует из данных сервера раскрытия информации, среди кандидатов на включение — Сергей Попов, ставший гендиректором АО в августе 2025 года. Также впервые в список включены учредитель торгового дома зернотрейдера Игорь Капустин и Алена Ильина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По состоянию на 31 декабря 2025 года в совет директоров АО «Деметра» входили Татьяна Капустина (председатель), Александр Касаджик, Игорь Диденко и Юлия Пачина (коммерческий директор). Таким образом, свои кресла уступили господа Касаджик и Диденко. Повторное же включение действующих членов совета рассматривается как стандартная процедура подтверждения их полномочий.

АО «Деметра» основано в декабре 1997 года и зарегистрировано в Тамбове. Компания работает в сфере производства продукции мукомольной и крупяной промышленности. Генеральным директором с сентября 2025 года является Сергей Владимирович Попов. Данные о структуре собственности и составе учредителей в открытых источниках не раскрываются. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,95 млрд руб., что на 16,7% выше показателя 2023 года. Чистая прибыль выросла с 8 млн до 46,4 млн руб., что свидетельствует о восстановлении доходности после снижения результатов годом ранее. Окончательный состав совета директоров будет определен по итогам голосования акционеров.

В августе стало известно, что генеральным директором тамбовского АО «Деметра» на три года единогласно назначен господин Попов. Ранее он занимал должность начальника отдела закупок зерна компании.

Анна Швечикова