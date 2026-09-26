В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек

ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области. Погиб один мирный житель, еще трое ранены, сообщил региональный оперштаб.

В Грайворонском округе в селе Санково с дрона сбросили взрывное устройство на территорию предприятия. От полученных травм местный житель умер на месте. В городе Грайворон при ударе дрона мужчина получил осколочные ранения головы и спины. При детонации второго FPV-дрона был поврежден частный дом.

В Шебекинском округе в селе Сурково от удара БПЛА по машине пострадала супружеская пара. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, их машина повреждена. В селе Ясные Зори Белгородского округа поврежден многоквартирный дом.

Минобороны РФ сообщало о сбитых над областью БПЛА, но их число не уточнялось. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории области действуют режим ЧС федерального уровня и режим КТО.