В Анапе 115 пляжей получили разрешения на открытие

В Анапе 115 пляжей получили разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие в 2026 году. По состоянию на 21 августа фактически работал 111 пляж, сообщили в правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

После разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, пляжи Анапы были признаны не соответствующими требованиям безопасности для курортного отдыха. Для восстановления пляжных территорий в этом году провели очистку береговой линии и акватории, а также отсыпали чистый песок.

Отсыпка песка началась 22 апреля и завершилась 24 июля. Всего на пострадавшем побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя утилизировали более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

21 августа завершилась откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров. Выполненные работы подтвердила комиссия с участием представителей МЧС, Росприроднадзора и «Морспасслужбы». Оставшиеся части судов и три установленных над ними коффердама планируется утилизировать до конца года.

Купальный сезон в Анапе продлится до 30 сентября. За летний сезон 2026 года турпоток в город увеличился на 30–40% год к году.

Ранее стало известно, что откачка мазута из затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» была завершена. Выполнение работ подтвердила специально созданная комиссия с участием представителей Росприроднадзора, МЧС и Морспасслужбы.

Анна Гречко