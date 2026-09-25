Из затонувших частей танкеров «Волгонефть» полностью откачали мазут

Завершена откачка мазута из затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Выполнение работ подтвердила специально созданная комиссия с участием представителей Росприроднадзора, МЧС и Морспасслужбы, сообщили в правительстве России по итогам заседания правкомиссии под председательством Виталия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Подъем затонувших фрагментов судов выполнят уполномоченные службы и ведомства в штатном режиме. Также очищены акватория и береговая линия вдоль пострадавшего побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя — утилизировано или направлено в хозяйственный оборот более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. На пострадавших пляжах Анапы отсыпан чистый песок, в сезоне 2026 года разрешительные документы Роспотребнадзора получили 115 пляжей.

«Выражаю признательность всем, кто трудился и нес службу непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Усилиями спасательных служб, федеральных ведомств, регионов и научных организаций были устранены экологические последствия и риски. Особо отмечу вклад волонтеров. Их неравнодушие, самоотверженность и готовность действовать в сложных условиях стали важной частью общего результата», — подчеркнул Виталий Савельев.

Дальнейшая работа по ликвидации последствий крушения танкеров будет вестись в рамках полномочий министерств и ведомств, задействованных в ликвидации ЧС.

Алина Зорина