Три человека остаются в больнице после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку

В Краснодарском крае три человека продолжают лечение в больнице после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку 3 августа. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В результате падения обломков БПЛА в селе погибли семь человек, в том числе трое детей. Всего после атаки были госпитализированы 21 пострадавший, еще 37 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

В конце августа в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что в больницах оставались шесть пострадавших. Всего за прошедший период число продолжающих лечение сократилось вдвое.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что для оказания помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку были мобилизованы медицинские бригады из нескольких муниципалитетов Краснодарского края. На место происшествия направили пять бригад скорой помощи из Геленджика, три — из Туапсе, а также специалистов регионального центра медицины катастроф.

Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для контроля за соблюдением прав граждан. Мониторинг ситуации также вела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, заявившая о готовности своего аппарата оказать дополнительную поддержку семьям пострадавших.

Анна Гречко