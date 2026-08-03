На Кубани работает горячая линия после атаки ВСУ на Геленджик

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокуратура Геленджика координирует взаимодействие с профильными службами и ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим жителям. Контроль за развитием ситуации осуществляет руководство краевой прокуратуры.

Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи организована горячая линия.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, работают бригады скорой помощи и специалисты медицины катастроф. По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибли три человека, еще 13, включая детей, получили ранения. По информации властей региона, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков