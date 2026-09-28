«Мысль о будущем должна быть честной»

В сентябре вышел в свет второй номер научного рецензируемого журнала «ОТТИСК». Тема выпуска — «Образ будущего». На страницах издания философы, политологи, социологи и историки рассмотрели конкурирующие модели развития человечества — от «Темного просвещения» и технократии создателей искусственного интеллекта до футурологических проектов глобальных элит. Авторы номера раскрывают, кто и как эти модели формирует, а в качестве ответа предлагают ценностный и цивилизационный подходы к формированию представлений о будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба журнала «ОТТИСК» Фото: пресс-служба журнала «ОТТИСК»

«ОТТИСК» — молодой рецензируемый научный журнал, выступающий междисциплинарной площадкой в поле философии, истории и политологии. Издание учреждено центром развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» и развивается в тесном взаимодействии с Философским клубом «Цивилизационное будущее России», многие эксперты которого выступают авторами журнала.

По задумке создателей, журнал призван вернуть публикации значение живого интеллектуального высказывания, рассчитанного не только на формальное цитирование, но и на отклик, профессиональный диалог. Первый номер, опубликованный в мае 2026 года и озаглавленный «Ценности: теория и практика», был посвящен разработке структурной модели ценностного ландшафта современной России.

Второй выпуск собрал научные статьи, объединенные темой «Образ будущего». Визуальная метафора номера — лестница: образ движения к новым уровням понимания и постепенного расширения горизонта.

«Будущее может быть не таким, как бы нам хотелось,— констатирует главный редактор журнала, кандидат философских наук, и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.— Об этом мы всегда должны помнить. Сейчас, когда стратегическая нестабильность возросла и мировое противостояние, по сути, уже перешло в горячую фазу, стоит подумать о том, что мысль о будущем должна быть не только проектной, но и честной, должна учитывать сопротивление среды и прежде всего честно анализировать настоящее с теми ростками будущего, которые могут и не дождаться своей жатвы».

В центре внимания выпуска — механизмы формирования сценариев будущего и роль различных субъектов в этом процессе. Авторы анализируют:

как представления о будущем возникают в экспертной среде, политической повестке, общественных дискуссиях и технологической сфере;

какие ценности и интересы лежат в их основе;

каким образом отдельные модели развития получают общественное и политическое значение.

Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМа Валерий Федоров и председатель научного совета аналитического центра ВЦИОМа Степан Львов предлагают многомерную методику оценки футурологических, стратегических и идеологических моделей по совокупности параметров: ценностным и аналитическим основаниям, исторической логике, институтам, субъектам действия и механизмам коммуникации.

Старший научный сотрудник философского факультета МГУ, эксперт Философского клуба «Цивилизационное будущее России» Александр Сегал рассматривает переход от образа будущего к концепции и процессу его реализации — с определением целей, средств, субъектов и последовательности действий.

Доцент РАНХиГС, эксперт центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» Екатерина Лебедева исследует политическое измерение футурологических проектов глобальных элит.

Политолог, ведущий научный сотрудник Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей Ломов анализирует публичные образы будущего как источник для реконструкции стратегических замыслов государств, корпораций и иных влиятельных акторов.

Особое место в номере занимают работы, рассматривающие технологическое и цивилизационное измерения будущего.

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев рассматривает «Темное просвещение» как продукт кризиса современного западного либерального порядка и запрос технологических элит на пересмотр демократии по корпоративному принципу.

Профессор философского факультета МГУ Андрей Ашкеров исследует искусственный интеллект как символ будущего и технологический инструмент, которому общество делегирует функции познания, интерпретации и целеполагания, что ставит вопрос о сохранении человеческой субъектности при использовании технологий.

Профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Бакланов показывает, что значение и способы применения цифровых технологий зависят от культурных норм, ценностей и исторического опыта обществ.

Профессор факультета политологии МГУ, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева и доцент факультета политологии МГУ Наталья Смулькина исследуют представления россиян о будущем страны, формирующиеся под влиянием личных ожиданий, исторического опыта, национально-государственной идентичности и текущего событийного контекста.

Илья Арзуманов