«Философия должна отвечать за судьбу страны»

26 мая в отеле «Метрополь» состоялась презентация нового научного рецензируемого гуманитарного журнала «ОТТИСК». Журнал, заявленный как междисциплинарная площадка, посвящен обсуждению роли гуманитарного знания в современной России, ценностей как основания общественного развития и необходимости формирования собственного языка описания культурных и цивилизационных процессов.

Главный редактор журнала «ОТТИСК» Алексей Козырев

Фото: пресс-служба научного журнала «ОТТИСК» Главный редактор журнала «ОТТИСК» Алексей Козырев

Мероприятие объединило более 150 представителей академического сообщества, общественных деятелей, представителей органов власти, журналистов и федеральных медиа, профильных экспертов и организаций.

Главное предназначение нового научного журнала гуманитарной мысли в колонке главного редактора обозначил кандидат философских наук, заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Козырев: «Беда наших научных журналов, многократно усиленная наукометрической эпохой, заключается в том, что статья публикуется теперь не столько для отклика, сколько для рейтинга ученого. Поэтому хочется надеяться, что “ОТТИСК”, какова бы ни была его последующая “наукометрическая” и “рейтинговая” судьба, найдет живой отклик в умах и сердцах читателей».

Первый номер издания, озаглавленный «Ценности: теория и практика», сосредоточен на вопросе о том, как ценности переходят от декларации к поступку и становятся реальной практикой — в образовании, медиа, институтах, культуре и повседневной жизни. «Разговор о традиционных ценностях в современной России невозможен без учета их исторической глубины и цивилизационной специфики»,— подчеркнула на презентации кандидат философских наук, заместитель декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Анна Костикова.

В ходе презентации журнала Козырев акцентировал намерение включить в число авторов молодых исследователей: «Взаимодействие с молодыми исследователями — это один из перспективных трендов журнала. Мы, конечно, будем печатать и людей известных, но мне очень хочется, чтобы звучал молодой, дерзкий голос людей, которые не просто стремятся защитить свои диссертации, но которым есть что сказать».

Идею главреда поддержал председатель редакционного совета доктор философских наук, профессор кафедры философии гуманитарных факультетов философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ивахненко: «Журнал должен содержать свежие мысли. Это означает, что их может предложить и автор, не имеющий никаких регалий. Свежая мысль будет отвечать на неопределенности, которые возникают и в мире, и в гуманитарной науке. Мы не можем запланировать будущее нашей философии, но она должна отвечать за судьбу нашей страны. Она должна будоражить умы».

Заместитель главного редактора, ответственный секретарь, кандидат философских наук, старший научный сотрудник кафедры философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Сегал отметил: «Все, кто когда-либо писал тексты и публиковал их, знают, как трудно ухватить мысль. А когда ты смог эту мысль ухватить и довести ее до печати — это действительно особое удовольствие. Я желаю, чтобы такое удовольствие каждый из нас испытывал как можно чаще. И те, кто будет печататься в нашем журнале, будут ощущать удовольствие от прекрасной полиграфии и от соседства с умными людьми».

В первый номер журнала вошли статьи Сергея Перевезенцева «Исторические основания ценностей: от традиции к современности», Андрея Тесли «Общество: справедливость, солидарность, воля, свобода», Романа Светлова «Человек (личность): добро, правда, сознание, знание», Константина Мацана «Космос внутри: духовные ценности в истории русской культуры сквозь призму русской философии», Сергея Спартака «Социологический анализ отражения приоритетных ценностей в массовом сознании» и «Ценности в медиаполе: медиаанализ и конкуренция нарративов», Алексея Козырева «От ценности к поступку. От декларации к практике», Яны Ардельяновой «Ценности современной молодежи: между установкой и поступком».

